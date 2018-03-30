ЕЩЕ НЕ РАЗ ПРО ФУТБОЛ

Два рисунка. Вроде бы совершенно одинаковые, тем не менее, вам предлагают найти несколько различий.

Столичные «Лужники» в изгибе Москвы-реки и «Санкт-Петербург» на берегу Финского залива. И уже этим — привязкой к воде — похожи друг на друга, а еще, конечно, тем, что оба — красивейшие сооружения на уровне мировых стандартов, а быть может, и выше этой планки, а главное — извините за тавтологию, два главных стадиона предстоящего FIFA чемпионата мира по футболу.

В третьей декаде марта они последовательно приняли у себя контрольные матчи нашей сборной с бразильцами и французами, на которых побывал автор этих строк, и ниже его взгляд на оба события с точки зрения аккредитованного представителя СМИ, причем взгляд не на поле, не на сами игры, об этом уже практически все сказано, написано, в том числе и в ИА «Российский Стадион», а за кулисы, дабы, как говорится, почувствовать разницу. Организационную.

Логистика. Тут на сегодняшний день явное преимущество за «Лужниками», на реконструкцию которых затрачено 24 с хвостиком миллиарда рублей. Обе станции метро, МЦК, да и автобусные и троллейбусные маршруты — в пешей доступности, позволяющей добираться до арены за сравнительно небольшой промежуток времени; к тому же учтен отрицательный опыт послематчевой эвакуации зрителей, обнажившийся по завершению поединка с аргентинцами.

А что же «Санкт-Петербург»? Если бы я шел непосредственно к началу встречи с французами, проблем не испытал бы, куда толпа — туда и я. Но аккредитацию требовалось получить заранее, их стали выдавать за 3 часа, и, выйдя из метро «Крестовский остров», ближайшей к стадиону станции, я не то чтобы растерялся, но все-таки пребывал в некотором недоумении, размышляя, куда двигаться дальше. В схожем положении оказались и два французских коллеги, видимо, из-за экскурсии по городу отставшие от основной группы. Ни одного указателя, никакого оповещения, хотя бы вывесили на выходе из подземки простую схему.

Действительно, как ориентироваться приезжему, да еще зарубежному гостю. Язык до Киева доведет? Нас — да, а им как? Но сейчас нам в Киев не надо, мы в Санкт-Петербурге. Добрые люди, конечно, нашлись, подсказали путь, правда, по дороге пришлось уточнять его, дорога показалась чересчур долгой. В самом деле, от ближайшей станции путь не так уж…близок, наверное, километра два, а то и два с половиной, и большую часть пришлось топать по скользковатой дороге, до конца не очищенной от снега, нередко навернуться можно было на раз. Лишь на подходе к стадиону, какой-то небольшой участок, ведущий к кассовому павильону, конкретно к кассе №8, где выдавали аккредитации, был посыпан песком, да и то слегка, узкими полосками, очевидно, на всю ширину аллеи его не хватило, или — лимит.

Ёклмн, как говорил один мой приятель. Почти 42 миллиарда рублей угрохали на строительство стадиона, так неужели не нашлось копеек в сравнении с этой невероятной суммой на указатели на двух языках? Или просто не подумали.

Ну да ладно, день выдался погожий, легкий морозец, в общем, прогулялись под голубым небом, подставляя лицо солнышку, которое и ярко светило, и грело. Но вот обратный путь — сплошная темень: ведь пресс-конференция с тренерами затянулась и завершилась только почти к 11 вечера. Как теперь добираться? Говорят, где-то, на каком-то кругу дожидаются шаттлы, везущие до трех станций метро, но где? Заблудиться элементарно. Спасибо питерским коллегам, они вывели на «путь истинный», и к полуночи я наконец добрался до своей гостиницы на Большом проспекте Петроградской стороны. А ведь проблема легко решаема: стадион практически опустел, подъезды свободны, подгони хотя бы пару микроавтобусов к выходу из зоны прессы и довези челночно до метро. Особенно тяжело пришлось фотографам и телеоператорам, нагруженным аппаратурой.

Кстати, о пресс-конференции. Время, затраченное на ее проведение значительно сократилось бы с применением наушников, настроенных на русский и иностранный (в данном случае — французский) языки. И здесь «Санкт-Петербург» вновь уступил «Лужниках», где так и было после матча с бразильцами. Здесь же наушники заменила приглашенная переводчица, надо сказать, весьма квалифицированная, но шел двойной перевод вопросов-ответов, коих было предостаточно, что, безусловно, затягивало процесс, лишая его динамики и оперативности.

"Лужники", вмещающие после реконструкции 81 тысячу зрителей и заполненные примерно на три четверти, активно завелись с первых же минут поединка с бразильцами. «Санкт-Петербург» же поразил молчанием, пребыванием почти до конца первого тайма в необычной для футбола тишине. Причину обнажил один из тех французских коллег, с которым я добирался до стадиона, задавший, оглядывая трибуны, неожиданный вопрос: «Вы что, объявили Франции бойкот?». Трибуны, при полной загрузке рассчитанные на 68 тысяч, зияли огромными пустотами, они в итоге заполнились 51 тысячью болельщиков лишь ко второму тайму. Видимо, не все четко было отработано с пропускным режимом, возможно, переусердствовали; так или иначе, случилось еще одно отличие от «Лужников».

Пора отыгрываться, свести соперничество к ничьей, и «Санкт-Петербургу» было на чем. Прежде всего, на уюте и комфорте. Не поверите — еще неуступчивая зима, на улице минус, а я из ложи прессы наблюдаю за матчем в одном костюме, скинув на спинку стула дубленку. Под крышей футбольного дома сего (крыша полностью накрывает арену) градусов, наверное, 16-17. В «Лужниках» в эту пору (затянувшаяся зима, прохладная весна и осень) такое — без верхней одежды" — позволить себе невозможно, если ты, конечно, не «морж». В частности очень сильно задувает с Москва-реки в огромные открытые проемы, что в той же ложе прессы особенно ощущают сидящие на нижних уровнях-рядах.

Ко всему вместительная трибуна для СМИ в «Санкт-Петербурге» и более оптимально расположена, нежели в «Лужниках». Она, во-первых, на 5-м уровне, что приближает ее к полю (в «Лужниках» она на 6-м, но тут, объективности ради, следует учесть разность размеров стадионов), а во-вторых, выход на нее прямо из пресс-центра, что во всех отношениях весьма удобно. В «Лужниках» же они на разных этажах.

Опять же, что касается СМИ, питерцы обогнали москвичей и в гостеприимстве. Не стали жадничать, за свой счет вдоволь и вкусно кормили прессу. И выглядело это отнюдь не халявой, а по-настоящему традиционным русским хлебом-солью. Наконец порадовали красочным буклетом с обильной информацией о нашей и французской командах, историей встреч двух сборных, начиная с самой первой, в 1955 году. Нынешняя была 19-й: у соперников теперь по7 побед, 5 встреч завершились вничью, разность забитых и пропущенных мячей — 28:28 (помечтаем о 20-м матче на предстоящем мундиале. А что, мечтать не запрещено…). Может, и к поединку с бразильцами был выпущен подобный, но что-то я не видел…

Подведу итог этой части написанного. Отнюдь не привередливостью оно продиктовано и уж, конечно, не противопоставлением двух замечательных арен. Очень хочется, особенно в нынешней вакханалии, затеянной на берегах Темзы, чтобы все прошло без сучка и задоринки, продемонстрировать всему миру высший класс нашей организации и российского гостеприимства.

А теперь несколько слов о самих матчах. В принципе — с нашей колокольни — события в них развивались практически по одинаковому сценарию. Хозяева в обеих встречах весь первый тайм провели почти в равной борьбе с грозными соперниками, с которыми в мировом рейтинге они стоят на разных полюсах, однако под конец позволили им провести несколько голевых атак. Но есть и второй тайм — он обнажил еще острее провалы в обороне, да и в целом разницу в классе.

И, тем не менее, сборная в Санкт-Петербурге выглядела лучше, чем в Москве, особенно после выхода на поле Смольникова, заменившего Самедова. Найти бы в ее тактической схеме оптимальный компромисс атакующих и защитных действий. Главное — мы не выглядели обреченными. В любом случае поддержим Станислава Саламовича Черчесова , ему сейчас не позавидуешь, ведь предстоит решить сложнейшую задачу — определиться с основным составом. В нынешней ситуации с травмами сразу нескольких ведущих футболистов она действительно сверхтяжелая.

Далее еще раз про футбол. Но о таком, о котором ИА «Российский Стадион», пожалуй, еще не писал. Я о Детской футбольной лиге (ДФЛ), которой четверть века. Сколько славных благородных дел за ней за минувшие 25 лет! И ни одного — подчеркиваю, ни одного — случая неспортивного поведения на поле и вне его! Лига живет, придерживаясь принципов «Фэйр плэй». Словом, соответствующий Комитет при Олимпийском комитете России, возглавляемый президентом Федерации спортивных журналистов страны (ФСЖР) Николаем Долгополовым , имел в нынешнем году все основания выдвинуть ДФЛ на главную премию Международного комитета Фэйр плэй, и ДФЛ не хватило всего одного голоса, чтобы его получить. Но и заработанный диплом — весьма почетная награда! Поздравим с ней и саму Лигу, и ее основателя и руководителя на протяжении всех этих лет Виктора Горлова и пожелаем: так держать!

И в заключение еще раз про футбол. Еще про одну приятную процедуру. Уже много лет кряду по инициативе ФСЖР спортивные журналисты определяют десятку лучших спортсменов страны, лучшего тренера и команду по итогам предыдущего спортивного года с вручением им «Серебряных ланей». Очередная церемония состоялась в ОКР в минувший четверг. Лучшей командой признан футбольный "Спартак" , а лучшим тренером — бывший спартаковец Юрий Павлович Семин . Возглавляемый им столичный «Локомотив» претендует на чемпионство, уверенно лидируя в первенстве России до завершения которого осталось несколько туров. К слову, после церемонии Семин поспешил на Новодевичье кладбище, чтобы возложить цветы на могилу своего друга Владимира Григорьевича Федотова . В этот день, 29 марта, исполнилось 9 лет, как не стало этого блестящего футболиста и тренера.

Специальными призами за долголетнюю и верную службу на благо отечественного спорта и в связи с юбилейными датами ФСЖР наградила Анатолия Чайковского, Ростислава Орлова, Игоря Фейна и Николая Зуева

Поздравляем!

Михаил ШЛАЕН