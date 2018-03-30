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Донские власти ожидают, что на ЧМ-2018 в Ростов приедут 300 тысяч болельщиков
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Донские власти ожидают, что на ЧМ-2018 в Ростов приедут 300 тысяч болельщиков 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
В июне и июле в Ростове ожидается небывалый наплыв туристов. Власти Ростовской области готовятся к приезду 300 тысяч человек. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Юрий Молодченко.
— По официальной статистике Match Accommodation, у нас сейчас забронировано порядка 30 тысяч мест размещения для клиентских групп ФИФА (судьи, партнеры, оргкомитет, представители СМИ. — Прим. ред.), но болельщиков мы ожидаем порядка 300 тысяч. И это только те, кто проходят по тем или иным средствам бронирования, — цитирует ТАСС Юрия Молодченко. — Кроме того, будут и жители Ростовской области, соседних районов, российские граждане.
Точное количество болельщиков будет известно в конце мая.
В Ростов на матч своих команд приедут главы и дипломаты Южной Кореи, Саудовской Аравии, Швейцарии и Бразилии.
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