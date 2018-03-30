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В Минздраве России назвали ожирение у мужчин угрожающим вызовом
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В Минздраве России назвали ожирение у мужчин угрожающим вызовом 

Газета.Ru 27 минут назад
Фото: Газета.Ru
В Минздраве заявили, что не видят положительных изменений в динамике по мужскому ожирению в России, а нынешняя ситуация в стране стала угрожающим вызовом, передает корреспондент "Газеты.Ru".
"Сейчас мы имеем прямой угрожающий вызов. С 2003 года по 2013 ожирение у мужчин стало чаще в три раза. В течение последних лет позитивной динамики по точечным исследованиям, к сожалению, мы не видим", — сказал специалист Минздрава по профилактической медицине Сергей Бойцов.
Он отметил, что ожирение связано с преждевременной гипертонией, атеросклерозом, а также онкологическими заболеваниями.
По словам Бойцова, необходимо думать о том, как двигаться дальше, учитывая рост ожирения и продвижение электронных средств доставки никотина.
Ранее Минздрав назвал размер средней зарплаты врачей в 2017 году.
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