В Минздраве России назвали ожирение у мужчин угрожающим вызовом

Минздраве заявили, что не видят положительных изменений в динамике по мужскому ожирению в России, а нынешняя ситуация в стране стала угрожающим вызовом, передает корреспондент "Газеты.Ru"

"Сейчас мы имеем прямой угрожающий вызов. С 2003 года по 2013 ожирение у мужчин стало чаще в три раза. В течение последних лет позитивной динамики по точечным исследованиям, к сожалению, мы не видим", — сказал специалист Минздрава по профилактической медицине Сергей Бойцов

Он отметил, что ожирение связано с преждевременной гипертонией, атеросклерозом, а также онкологическими заболеваниями.

По словам Бойцова, необходимо думать о том, как двигаться дальше, учитывая рост ожирения и продвижение электронных средств доставки никотина.

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