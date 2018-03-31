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В России мужчин с ожирением стало в три раза больше
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В России мужчин с ожирением стало в три раза больше 

Свободная пресса 31 марта 2018
Фото: В-курсе.ру
В Минздраве назвали угрожающей ситуацию с ожирением у мужчин в России. «Сейчас мы имеем прямой угрожающий вызов. С 2003 по 2013 год ожирение у мужчин стало диагностироваться чаще в три раза», — цитирует Газета.ру специалиста Минздрава по профилактической медицине Сергея Бойцова.
Ожирение связано с преждевременной гипертонией, атеросклерозом и онкологией. Специалист добавил, что нужно думать о дальнейших действиях, учитывая рост числа страдающих ожирением и продвижение электронных средств доставки никотина.
Ранее «СП» сообщала, что американские ученые в ходе опытов узнали, как уменьшить аппетит человека. В эксперименте приняли участие 10 испытуемых, которые страдали различными формами ожирения. В спину им вставлялась игла в задний ствол блуждающего нерва. Через эту иглу в нерв вводился криогенный газ аргон, в итоге он замораживался. Этот нерв подает мозгу сигнал о голоде. Через три месяца ученые узнали, что испытуемые в среднем потеряли 14% массы своего тела. Все испытуемые заявили, что у них после этой процедуры уменьшился аппетит.
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