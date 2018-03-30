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В Омской области определили лучший казачий класс Сибири
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В Омской области определили лучший казачий класс Сибири 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
В течение четырёх дней под Омском на базе детского оздоровительного центра им. Карбышева проводился первый смотр-конкурса «Лучший казачий кадетский класс Сибирского федерального округа».
Команды из 12 регионов Сибири соревновались между собой в конкурсах по строевой подготовке, преодолению казачьей полосы препятствий, рубке лозы, огневой подготовке, атлетическому многоборью. 30 марта состоялось закрытие и подведение итогов конкурса.
Как сообщает портал областного правительства, победителем в общекомандном зачёте признана команда Бердского казачьего кадетского корпуса, представляющая Новосибирскую область, которая получила также переходящий кубок. На втором месте команда из Республики Хакасия, третьей стала омская команда из школы-интерната № 9 имени Маршала Советского Союза Язова.
Отдельными номинациями были отмечены команды Республики Алтай и команда Красноярского края, которым также были вручены кубки и ценные призы.
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