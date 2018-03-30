В Омской области определили лучший казачий класс Сибири

В течение четырёх дней под Омском на базе детского оздоровительного центра им. Карбышева проводился первый смотр-конкурса «Лучший казачий кадетский класс Сибирского федерального округа».

Команды из 12 регионов Сибири соревновались между собой в конкурсах по строевой подготовке, преодолению казачьей полосы препятствий, рубке лозы, огневой подготовке, атлетическому многоборью. 30 марта состоялось закрытие и подведение итогов конкурса.

Как сообщает портал областного правительства, победителем в общекомандном зачёте признана команда Бердского казачьего кадетского корпуса, представляющая Новосибирскую область, которая получила также переходящий кубок. На втором месте команда из Республики Хакасия, третьей стала омская команда из школы-интерната № 9 имени Маршала Советского Союза Язова.

Отдельными номинациями были отмечены команды Республики Алтай и команда Красноярского края, которым также были вручены кубки и ценные призы.