Победители турнира «Абсолютная власть» Warface поделят 11 миллионов рублей

В воскресенье, 1 апреля, в онлайновом шутере Warface пройдут финальные бои международной турнирной серии «Абсолютная власть». Судьбу призового фонда, в котором более 11 миллионов рублей, будут решать профессиональные киберспортивные команды, начинающие коллективы и отдельные игроки.

В рамках международного игрового события «Абсолютная власть» в Warface проходят сразу три турнира. В них участвуют игроки из России, стран СНГ, Европы и Северной Америки. В индивидуальном зачёте AP: Battle Royale, который проходит в режиме «Королевская битва», и в состязаниях начинающих коллективов AP: Challenge League могли принять участие все желающие. А в профессиональной лиге AP: Pro League сражались 32 профессиональные команды. И в решающем матче встретятся коллективы, прошедшие жесткий отбор, многократные призеры официальных чемпионатов Warface — команды AG и Repulse.

Организаторы турнира выделили в призовой фонд полмиллиона рублей. А затем к этой сумме добавили часть средств, за которые игроки покупали доступ к игровому событию «Абсолютная власть». В результате общий фонд превысил 11 миллионов рублей. И эти деньги поровну разделят между победителями всех трёх соревнований. А все участники, не попавшие в финал, в процессе события получают уникальные предметы из серии «Абсолют»: оружие, редкие камуфляжи и высококачественное снаряжение.

Финал «Абсолютной власти» стартует 1 апреля в 12:00. Следить за матчами можно в сообществах Warface в сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также на YouTube и Twitch.