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Студия «Синяя птица» удостоена звания «Ведущий творческий коллектив города Москвы»
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Студия «Синяя птица» удостоена звания «Ведущий творческий коллектив города Москвы» 

Вестник Бутова 1 час назад
Фото: Вестник Бутова
Напомним: музыкально-хоровая студия «Синяя птица» создана в школе №1945. Мы не раз писали о её успехах — и вот теперь студия признана творческим достоянием всей столицы!
Высокое звание «Ведущий творческий коллектив города Москвы» студия обрела по итогам конкурсного отбора. В ходе него юные вокалисты и их наставники смогли продемонстрировать свои таланты.
Официальное свидетельство о присвоении высокого звания подписал министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский.
Звание «Ведущий творческий коллектив города Москвы» присвоено студии Приказом №981 от 21 декабря 2017 года. И вот теперь официальное свидетельство об этом появилось на сайте школы №1945.
Мы поздравляем «Синюю птицу» и желаем ей новых звонких песен и высокого полёта!
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