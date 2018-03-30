Студия «Синяя птица» удостоена звания «Ведущий творческий коллектив города Москвы»

Напомним: музыкально-хоровая студия «Синяя птица» создана в школе №1945. Мы не раз писали о её успехах — и вот теперь студия признана творческим достоянием всей столицы!

Высокое звание «Ведущий творческий коллектив города Москвы» студия обрела по итогам конкурсного отбора. В ходе него юные вокалисты и их наставники смогли продемонстрировать свои таланты.

Звание «Ведущий творческий коллектив города Москвы» присвоено студии Приказом №981 от 21 декабря 2017 года. И вот теперь официальное свидетельство об этом появилось на сайте школы №1945.

Мы поздравляем «Синюю птицу» и желаем ей новых звонких песен и высокого полёта!