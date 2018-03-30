Восемь медалей завоевала сборная команда Ивановской области на Первенство ЦФО по всестилевому каратэ

В Брянске завершилось Первенство центрального федерального округа по всестилевому карате. В соревнованиях приняли участие 270 спортсменов из 27 регионов. Ивановскую область на турнире представляли воспитанники ивановских городских спортивных школ № 7 и № 10.

Соревнования проходили в трех возрастных категориях: 12-13 лет,14-15 лет и 16-17 лет. Сборная команда Ивановской области завоевала восемь медалей.

Золото в абсолютной категории среди юношей 12-13 лет в разделе кумите завоевал воспитанник ивановской спортивной школы № 7 Артем Егоров . Еще одно золото в копилку сборной команды Ивановской области принес другой представитель седьмой спортивной школы Илья Кротов в разделе кумите до 75 килограммов среди юношей14-15 лет.

Серебряные медали Первенства ЦФО в разделе кумитэ завоевали Егор Красавин и Данила Шишкин. Бронзовые медали достались Георгию Федосееву, Константину Крамскому, Афонскому Сергею и Даниле Кудряшову.