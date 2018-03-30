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Экс-врач «Зенита»: «У Халка были слабые мышцы и очень слабые подколенные сухожилия»
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Экс-врач «Зенита»: «У Халка были слабые мышцы и очень слабые подколенные сухожилия» 

SPORT24.ru 57 минут назад
Бывший доктор ”Зенита” Эдуардо Сантос рассказал о том, как помог Халку усилить ноги.
”В то время у Халка было много травм, много проблем. Когда смотришь на Халка, думаешь: «Вау, он очень сильный!». Но у него были слабые мышцы, очень слабые сухожилия, никакой силы в них не было. У него очень сильные квадрицепсы, но подколенные сухожилия — полный ноль.
Тогда мы провели анализ и начали работать над балансом, составили программу ребилитации и превентивной работы. И с тех пор — никаких проблем", — цитирует Сантоса Capital FM.
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