В югорской столице изучали основы русского жестового языка

29 марта в рамках подготовки к региональному Гражданскому форуму общественного согласия волонтеры клуба «Респект» провели занятие «Культура общения с людьми с инвалидностью». Они изложили основные правила общения с людьми, имеющими различные нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха. Респектовцы показали добровольцам ЮГУ основы русского жестового языка.

Ребята активно включились в обучение, познакомились с алфавитом и основными жестами, и уже через несколько минут попробовали вести диалог.

По словам организаторов, на Форуме будет присутствовать много людей с инвалидностью, поэтому респектовцев пригласили, чтобы они поделились с другими добровольцами своим опытом — как правильно вести себя с разными категориями инвалидов.