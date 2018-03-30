В югорской столице изучали основы русского жестового языка 

29 марта в рамках подготовки к региональному Гражданскому форуму общественного согласия волонтеры клуба «Респект» провели занятие «Культура общения с людьми с инвалидностью». Они изложили основные правила общения с людьми, имеющими различные нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха. Респектовцы показали добровольцам ЮГУ основы русского жестового языка.
Ребята активно включились в обучение, познакомились с алфавитом и основными жестами, и уже через несколько минут попробовали вести диалог.
По словам организаторов, на Форуме будет присутствовать много людей с инвалидностью, поэтому респектовцев пригласили, чтобы они поделились с другими добровольцами своим опытом — как правильно вести себя с разными категориями инвалидов.
Главным гостем на встрече был Михаил Слинкин, спортсмен Центра адаптивного спорта Югры. Михаил рассказал волонтерам о своем выступлении на Паралимпийских играх в Южной Корее и пригласил ребят на мастер-класс в эту субботу.