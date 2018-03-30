Ещё
В Норвегии построят первый в мире отель на солнечных батареях
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Норвегии построят первый в мире отель на солнечных батареях 

Ведомости 40 минут назад
Фото: Северпост
На севере Норвегии построят первый в мире отель на солнечных батареях, которые будут вырабатывать электроэнергию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Совета по туризму Норвегии VisitNorway.
Отель Svart откроют в 2021 году. Здание строится у подножия ледника Свартисен за Полярным кругом на севере страны. На крыше отеля разместят солнечные панели для выработки электроэнергии.
Здание будет иметь форму кольца и расположится над Холандс-фьордом на многочисленных сваях, уходящих в воду. «Его дизайн навеян традиционными постройками Северной Норвегии — „сушилами“, где рыбаки уже на протяжении нескольких десятилетий сушат треску, а также рыбацкими домиками „рорбю“, стоящими на сваях на воде», — рассказали агентству в VisitNorway.
Проектирование отеля взяла на себя архитектурное бюро Snohetta, отмечает CNN. «Природа в Арктике — хрупкая и нетронутая. Наша задача сохранить природную красоту этого места и разрушить то, что делает Свартисен привлекательным», — говорит CNN менеджер проекта Зенул Хан.
Согласно проекту, отель будет потреблять на 85% энергии меньше по сравнению с современными отелями, рассказывает собеседник телеканала.
Заказчиком проекта выступила норвежская фирма Arctic Adventure of Norway. В планах у компании также запуск экологичного судна, которое свяжет отель с ближайшим крупным норвежским городом Будё.
Свартисен — общее название для двух ледников, расположенных в северной Норвегии. Название отеля восходит к древненорвежскому языку, в котором для обозначения голубого и черного цвета использовалось одно слово, «сварт», говорится на сайте проекта.
Ведомости: последние новости
Участники акции памяти в Москве потребовали отставки Тулеева Хакеры обвинили WADA в борьбе за власть с помощью ФБР и допинговых скандалов Каменский завоевал в Рио серебро в стрельбе из винтовки с 50 метров
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Губерниев: «Малиновского — в сборную!»1
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет23
Резцова недовольна происходящим в СБР
Российских футболистов оставили без кальяна3
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение