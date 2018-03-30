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Как сейчас выглядит многострадальная «Казань-Арена». Фото
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Как сейчас выглядит многострадальная «Казань-Арена». Фото 

Казанский Портал 52 минуты назад
В апреле «Казань-Арена» будет готова к играм. Фото: instagram.com  Поле «Казань-Арены» постепенно приходит в себя. На странице стадиона в Instagram появились фотодоказательства.
Фото: instagram.com  Фото: instagram.com  Фото: instagram.com  Для того, чтобы «разбудить» газон, потребовался комплекс мер. Поле накрыли защитным материалом, поддерживающим влагу и нужный температурный режим для прорастания семян. Также на поле работает система инсоляции (искусственного освещения теневой стороны поля), периодически включается система подпочвенной аэрации (теплый влажный воздух поступает снизу вверх и создает парниковый эффект). В апреле «Казань-Арена» будет готова к играм.
Ранее стало известно, что на «Казань-Арене» не собираются менять газон перед чемпионатом мира по футболу. Хотя после матча «Рубин» — «Спартак» его не ругал только ленивый. Не сдержался даже главный тренер казанского клуба Курбан Бердыев: «Не поле, а огород».
Матчи «Рубина» с «Ахматом» (7 апреля) и «Ростовом» (21 апреля) пройдут на Центральном стадионе. Казанский клуб не видит причин для грусти. В пресс-службе «Рубина» даже сделали вид, что довольны вынужденным переездом.
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