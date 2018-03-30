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Волонтеры приюта «Ласковый зверь» вблизи Дмитровского отдадут собаку Мишель в добрые руки
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Волонтеры приюта «Ласковый зверь» вблизи Дмитровского отдадут собаку Мишель в добрые руки 

Управа района Дмитровский города Москвы 51 минуту назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
Собака Мишель, постоялица приюта «Ласковый зверь», который находится поблизости от Дмитровского района, ждет своего хозяина. Как сообщила директор приюта Елена Лысенко, собаке семь месяцев, она привита соответственно возрасту и стерилизована.
— Мишель будет идеальной собакой, если ее этому научить, — рассказала Лысенко. — А пока она щенок: всегда в игривом настроении, всегда рада новым игрушкам и не против что-нибудь сгрызть. Легко находит общий язык с кошками, особенно если они дают себя пожевать, рада незнакомым собакам и людям. Ей не очень просто жить в вольере с другими щенками — она совсем не забияка, не может за себя постоять.
Чтобы познакомиться с Мишель, необходимо связаться с кураторами приюта по телефонам 8 (965) 126-01-92 (Анна) и 8 (926) 600-70-39 (Елена). Собака отдается в добрые руки при условии подписания договора об отслеживании ее судьбы. (мю)
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