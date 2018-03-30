Волонтеры приюта «Ласковый зверь» вблизи Дмитровского отдадут собаку Мишель в добрые руки

Собака Мишель, постоялица приюта «Ласковый зверь», который находится поблизости от Дмитровского района, ждет своего хозяина. Как сообщила директор приюта Елена Лысенко, собаке семь месяцев, она привита соответственно возрасту и стерилизована.

— Мишель будет идеальной собакой, если ее этому научить, — рассказала Лысенко. — А пока она щенок: всегда в игривом настроении, всегда рада новым игрушкам и не против что-нибудь сгрызть. Легко находит общий язык с кошками, особенно если они дают себя пожевать, рада незнакомым собакам и людям. Ей не очень просто жить в вольере с другими щенками — она совсем не забияка, не может за себя постоять.

Чтобы познакомиться с Мишель, необходимо связаться с кураторами приюта по телефонам 8 (965) 126-01-92 (Анна) и 8 (926) 600-70-39 (Елена). Собака отдается в добрые руки при условии подписания договора об отслеживании ее судьбы. (мю)