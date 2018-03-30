Бывший врач «Зенита»: Никакой силы в мышцах Халка не было

«В то время у Халка было много травм, много проблем. Когда смотришь на Халка, думаешь: „Вау, он очень сильный!“. Но у него были слабые мышцы, очень слабые сухожилия, никакой силы в них не было. У него очень сильные квадрицепсы, но подколенные сухожилия — полный ноль.

Тогда мы провели анализ и начали работать над балансом, составили программу ребилитации и превентивной работы. И с тех пор — никаких проблем», — приводит слова Сантоса Capital FM.