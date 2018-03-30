Хоккеисты МИЭТа проведут первый полуфинальный матч в Зеленограде

31-го марта в ФОК «Ледовый» состоится первый полуфинальный матч Московской Студенческой Хоккейной Лиги (МСХЛ).

В нем примут участие зеленоградская команда «Электроник» (МИЭТ) и победитель четвертьфинала между ТГУ и РЭУ имени Плеханова.

Как сообщили в окружном Центре физической культуры и спорта, по итогам регулярного чемпионата ХК «Электроник» занял вторую строчку турнирной таблицы, тем самым обеспечив себе прямой выход в полуфинальную серию. Соперник субботней встречи ещё не определен. Им может стать победитель четверть финального матча между командами ТГУ и РЭУ им. Плеханова, или МГТУ им. Баумана , уже обеспечивший себе место в полуфинале, обыграв соперника из ГЦОЛИФК.

По регламенту МСХЛ полуфинальная серия состоит из матчей до двух побед, один из которых ХК «Электроник» МИЭТ проведет в Зеленограде, а второй состоится 1 апреля в столичном ледовом дворце «Южный Лед».