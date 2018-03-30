Незнание физики лишило итальянских грабителей денег и свободы

Итальянские грабители хотели вскрыть банкомат с помощью самодельных взрывных устройств, но незнание своего дела и физики лишило их всех денег. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление карабинеров.

Преступники пытались вскрыть банкомат с помощью трех самодельных взрывных устройств. Однако никто из низ не имел представления об оптимальном количестве заряда.

В итоге, вырыв уничтожил весь банкомат, а грабители обратились в бегство. Местные СМИ назвали такой вид ограбления «сурком». Взрывное устройство имеет форму длинной и узкой лопаты с фитилем. Ее засовывают глубоко внутрь банкомата через окно для выдачи купюр. Вероятно, это действия напоминает сурочью нору.

Поймать злоумышленников удалось с помощью камер видеонаблюдения. Задержанными оказались ранее привлекавшиеся к ответственности граждане в возрасте от 26 до 63 лет. В ходе обыска у них дома изъяли патроны крупного калибра и баллоны с ацетиленом. При помощи баллонов можно создать такую же взрывчатку, которую применили при неудачном ограблении.

Говоря о нелепых ограблениях, накануне в один из магазинов Тольятти ворвался неизвестный с чулком на голове, потребовав деньги. Мужчина дополнил картину грабителя игрушечным пистолетом.