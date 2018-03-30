На Ставрополье представители Общественного совета провели турнир по боевому самбо памяти ветерана Великой Отечественной войны

В Ставрополе прошел открытый турнир по боевому самбо, посвященный памяти ветерана Великой Отечественной войны, почетного гражданина Ставропольского края и города Ставрополя Голодникова Николая Герасимовича.

Мероприятие стало уже традиционным и проходит пятый год подряд.

Организаторами соревнований выступили представители Общественного совета при Главном управлении МВД России по Ставропольскому краю совместно со «Славянским союзом Ставрополья».

«Мероприятие направлено на воспитание патриотизма среди молодёжи, формирование высоких нравственных и физических качеств, а также пропаганду героической истории жителей Ставрополья», — отметил один из организаторов, заместитель председателя краевого Общественного совета Артур Круталевич.

Соревнования проходили в течение двух дней, в них приняли участие более 150 спортсменов из Ставропольского края.

Судейской коллегией, в которую вошел президент Северокавказской федерации боевого самбо, представитель Общественного совета при краевом Главке Игорь Рамхен, были определены победители.

Организаторы мероприятия вручили участникам турнира медали и дипломы.