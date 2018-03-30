Ещё
Гендиректор «Тосно»: мы выплатили долги по зарплате за январь
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гендиректор «Тосно»: мы выплатили долги по зарплате за январь 

RT на русском 39 минут назад
Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко сообщил, что клуб погасил задолженности по зарплате перед командой за январь. «На сегодня мы выплатили долги по зарплате за январь. Помог не губернатор, у нас есть Fort Group — наш основной спонсор, ведь никто от нас не отказывается. Речь идёт о сумме чуть меньше, чем 30 млн рублей», — приводит слова Матюшенко ТАСС.
Он отметил, что не может ничего сказать о будущем команды по окончании нынешнего сезона.
«Мы ищем потенциальных спонсоров, но на данный момент загадывать ничего не буду. Многое будет зависеть от того, как выступим в чемпионате и Кубке страны», — добавил гендиректор клуба.
Ранее стало известно, что РФС запретил «Тосно» регистрировать новых игроков из-за долгов.
RT на русском: последние новости
В «Амкаре» сообщили, когда заменят искусственное поле на домашнем стадионе Генконсул России в Сиэтле: закрытие консульства может затронуть интересы 30 тысяч россиян Заседание палаты РФС по делу футболиста Погребняка перенесено на 10 апреля
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Губерниев: «Малиновского — в сборную!»1
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет23
Резцова недовольна происходящим в СБР
Российских футболистов оставили без кальяна3
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение