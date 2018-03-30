Гендиректор «Тосно»: мы выплатили долги по зарплате за январь 

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко сообщил, что клуб погасил задолженности по зарплате перед командой за январь. «На сегодня мы выплатили долги по зарплате за январь. Помог не губернатор, у нас есть Fort Group — наш основной спонсор, ведь никто от нас не отказывается. Речь идёт о сумме чуть меньше, чем 30 млн рублей», — приводит слова Матюшенко ТАСС.
Он отметил, что не может ничего сказать о будущем команды по окончании нынешнего сезона.
«Мы ищем потенциальных спонсоров, но на данный момент загадывать ничего не буду. Многое будет зависеть от того, как выступим в чемпионате и Кубке страны», — добавил гендиректор клуба.
Ранее стало известно, что РФС запретил «Тосно» регистрировать новых игроков из-за долгов.