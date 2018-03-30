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В Орске состоится первая серия Кубка Оренбургской области по боксу
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В Орске состоится первая серия Кубка Оренбургской области по боксу 

АиФ-Оренбург 40 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Орске 5 по 7 апреля состоится первая серия «Кубка Оренбургской области по боксу на призы президента Федерации».
За звание самых сильнейших спортсменов будут сражаться спортсмены 2002-03 годов рождения. По итогам будет определена сильнейшая команда области среди сборных Центрального, Восточного, Западного и Южного Оренбуржья. Кубок области пройдет по круговой системе, в его рамках запланированы три встречи: в Орске, Соль-Илецке и Бузулуке, полуфинальные и финальные бои состоятся в областном центре, сообщает пресс-служба минспорта региона.
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