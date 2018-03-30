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Ивелин Попов — автор самого красивого гола «Рубина» в марте
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Ивелин Попов — автор самого красивого гола «Рубина» в марте 

Советский спорт 1 час назад
Болгарин отличился в гостевом матче с «Анжи» 2 марта, встреча завершилась вничью — 1:1. Гол Попова выиграл голосование среди болельщиков «Рубина». Его удар набрал 53,1%.
Болельщики признали гол Ивелина Попова самым красивым голом «Рубина» в марте ⚽ Взятие ворот «Анжи» в исполнении Попова по достоинству оценили более половины от проголосовавших — 53,1%. Поздравляем! 👏👏👏 Спонсор рубрики — генеральный спонсор клуба ПАО «Нижнекамскнефтехим» pic.twitter.com/AOazlEp7Ju
— «Рубин» Казань (@fcrk) 30 марта 2018 г.
Напомним, права футболиста принадлежат "Спартаку".
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