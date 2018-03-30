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Трансляцию Red Bull Roll the Dice в Красной Поляне можно будет посмотреть онлайн
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Трансляцию Red Bull Roll the Dice в Красной Поляне можно будет посмотреть онлайн 

Чемпионат.com 30 минут назад
3 апреля в рамках спортивно-музыкального фестиваля Quiksilver New Star Camp на горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Красной Поляне состоится уникальное событие — Red Bull Roll the Dice. Несколько десятков участников соревнований будут выполнять трюки, которые определятся после броска гигантских игральных костей.
Грани одного кубика показывают грэбы (захваты), другого — градусы вращения. Выпасть может что угодно: от элементарного трюка до сложного элемента. При таком формате новички и профессионалы находятся в равных условиях, а главным для победы становится умение демонстрировать качество и стабильность при выполнении максимально разнообразного набора трюков. Тот, кто наиболее чётко повторит загаданные трюки, проходит в следующий этап. В финале остаются двое сильнейших, по итогам трёх попыток определится победитель.
В 2018 году впервые в истории контеста помимо сноубордистов свою удачу также испытают фристайлеры-лыжники, им предстоит выступить в отдельном лыжном зачёте. Принять участие в соревнованиях Red Bull Roll the Dice может любой желающий. Регистрация на контест откроется в 10:00 в парке лагеря на высоте Роза-1600 метров. Прямая трансляция контеста пройдёт на официальной странице Red Bull в соцсети «ВКонтакте» — https://vk.com/redbull.
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