WADA получило новый инструмент давления на Россию

В воскресенье вступят в силу новые стандарты соответствия кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA), которые в будущем могут помешать России получать право на проведение международных соревнований. Формально спортивные федерации могут и дальше проводить свои турниры на территории страны, однако WADA уже заявило о намерении препятствовать этому до тех пор, пока Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не будет полностью соответствовать кодексу организации.

Новая редакция Международных стандартов соответствия кодексу была утверждена исполкомом WADA 15 ноября прошлого года, накануне заседания совета учредителей организации в Сеуле, на котором РУСАДА в очередной раз было отказано в полном восстановлении прав.

Ключевым стало изменение пункта 20.3.11 документа, который предъявляет международным спортивным федерациям новые критерии наделения стран правом проведения своих турниров. Отныне заявки на проведение соревнований должны приниматься только от тех стран, чьи национальные олимпийские комитеты и антидопинговые агентства соответствуют кодексу WADA.

Главное отличие заключается в том, что ранее речь шла исключительно о чемпионатах мира. Именно по этой причине Россия была вынуждена отказаться от права на проведение чемпионата мира по биатлону 2021 года и отозвать заявку на проведение Кубка мира по баскетболу в 2023 году. Последнее решение президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко объяснил негативным отношением мирового спортивного сообщества к российским атлетам и к отечественному спорту в целом.

А воз и ныне там Вместе с тем новые стандарты соответствия кодексу WADA не распространяются на Россию, чье антидопинговое агентство лишилось соответствия кодексу в ноябре 2015 года. Дело в том, что они будут применяться только к будущим нарушителям антидопинговых норм, менять правила игры по ее ходу не может себе позволить даже WADA. Хотя организация и была бы не прочь получить дополнительный аргумент в споре с Россией по вопросу признания выводов независимой комиссии во главе с Ричардом Маклареном

Власти России уже заявили, что ни при каких обстоятельствах не будут соглашаться с выводами канадского профессора и его команды о том, что в стране с 2011 по 2015 год на уровне Министерства спорта существовала допинговая система, которая позволяла спортсменам уходить от ответственности за употребление запрещенных методов и препаратов. WADA по этому вопросу тоже непреклонно: без признания «институционального сговора» РУСАДА восстановлено не будет. А значит, продолжат оставаться на международных соревнованиях без флага российские паралимпийцы и легкоатлеты, которые стали жертвами в этой политической игре. Более того, если летом ситуация не изменится, легкоатлеты рискуют потерять возможность выступать за границей даже в нейтральном статусе, а паралимпийцы начнут пропускать квалификационные старты к Играм 2020 года в Токио.

Еще один пункт дорожной карты по восстановлению РУСАДА — предоставление доступа сотрудникам WADA к пробам, которые хранятся в лаборатории московского Антидопингового центра. Однако и это сейчас невыполнимо в связи с продолжающимся федеральным расследованием.

Стороны по-разному оценивают даже выводы комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) во главе с Самуэлем Шмидом , на основе которых было принято решение о дисквалификации Олимпийского комитета России перед стартом Игр в Пхёнчхане. Российская сторона убеждена, что отсутствие в докладе термина «государственная поддержка допинга» указывает на ошибочность выводов Макларена. WADA в свою очередь рассматривает санкции МОК в качестве дополнительного аргумента в пользу канадца.

Можно, но нельзя

В марте в Лозанне прошел симпозиум WADA, на котором была затронута и тема восстановления РУСАДА. Гендиректор РУСАДА Юрий Ганус , оценивая перспективы примирения сторон, отметил, что пункт о признании доклада Макларена необходимо рассматривать более предметно, чтобы в конечном счете сойтись в его общем понимании.

На это у России и WADA есть еще полтора месяца — 17 мая в Монреале пройдет очередное заседание исполкома и совета учредителей организации, на котором вновь будет поднят вопрос восстановления РУСАДА. Результат голосования по этому вопросу во многом будет зависеть от того, какую рекомендацию даст руководящим органам WADA глава комитета по соответствию Джонатан Тейлор , который играет очень важную роль в вопросе восстановления не только РУСАДА, но и российской легкой атлетики, а также паралимпийского движения. До тех пор любые заявки национальных общероссийских федераций на проведение международных стартов на территории страны будут подвергаться большому давлению со стороны WADA, чего в организации не скрывают.

"Россия проведет те соревнования, которые она уже получила. Что касается новых турниров, то новые правила соответствия не вносят никаких изменений, — сказал Тейлор. — Мы будем делать все возможное, чтобы Россия их не получила. Но, как и при текущих правилах, полностью исключать этого нельзя, у России остается возможность принимать новые турниры".

Генеральный директор WADA Оливье Ниггли позднее заявил, что организация будет настаивать на том, чтобы крупные международные соревнования не проходили в странах, которые не соответствуют требованиям WADA.

Первая проверка

WADA уже продемонстрировало, что при поддержке североамериканских спортивных федераций и института Национальных антидопинговых организаций (iNADO) оно способно добиться нужных ему решений даже при отсутствии необходимой правовой базы. Поэтому первоапрельская поправка, хоть ничего и не меняет для России, может быть использована организацией в своих целях для нагнетания обстановки и дополнительного давления по вопросу признания доклада Макларена.

Первая проверка — заявка Екатеринбурга на проведение командного чемпионата мира по настольному теннису в 2020 году. С учетом статуса турнира здесь у WADA есть все основания не дать международной федерации наделить Россию правом провести турнир. Ей есть что терять: признать не соответствующим кодексу WADA можно не только национальное антидопинговое агентство, но и спортивную федерацию. Поэтому та и будет действовать так, как «рекомендует» WADA.