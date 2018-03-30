Аленичев открывает еще одну детскую академию в Подмосковье 

«Академия Аленичева в поселке Развилка располагается в современной школе с качественной футбольной инфраструктурой, где помимо тренировок на современном футбольном поле с искусственным покрытием и в комфортабельном спортивном зале под руководством высококвалифицированных тренеров, будут еще проходить мастер-классы со звездами футбола! Приходите, записывайтесь. Я буду очень рад! — сказал главный тренер „Енисея“ Дмитрий Аленичев.
»Футбол идет по Подмосковью»! 🏅👏⚽️ Академия Аленичева в поселке Развилка. Открытие в апреле 2018-го года! ⚽️⛹🏼🏆 Детская академия футбола Дмитрия Аленичева приглашает всех детей заниматься в Академии Аленичева, которая открывается в апреле 2018-го года на базе Общеобразовательной Школы в поселке Развилка при поддержке Правительства, Министерства образования и Министерства спорта Московской области. 🎖⛹🏼👏 Накануне великого футбольного мундиале в Московской области футбол шагает широко! Планируется еще ни одно открытие Академии Аленичева, уже прошли установочные собрания в г. Королеве, теперь вот Развилка, а следом идут и другие районы Московской области. 🎉🏅⚽️ «Академия Аленичева в поселке Развилка располагается в современной школе с качественной футбольной инфраструктурой, где помимо тренировок на современном футбольном поле с искусственным покрытием и в комфортабельном спортивном зале под руководством высококвалифицированных тренеров, будут еще проходить мастер-классы со звездами футбола! Приходите, записывайтесь. Я буду очень рад! » — приглашает детей заниматься футболом Дмитрий Аленичев — самый титулованный российский футболист, Президент Академии Аленичева. 👍🏿🎈⚽️ Сейчас открыт набор в группы от 4 до 17 лет. ⛹🏼🎉💪🏿 Запись по телефону: 8 (968) 838-82-84 Собрание для детей и родителей, где пройдет презентация Академии и футбольные мастер-классы, состоится в Развилковской школе 30 марта в 18:00. ⚽️⛹🏼⚽️ Адрес: Московская область, Ленинский район, посёлок Развилка, 40. 💪🏿🏅🏆 Дополнительная информация на сайте: www.alenichev-academy.ru 🎖⛹🏼⚽️ #ДетскаяакадемияфутболаДмитрияАленичева #AcademyAlenichev #Беляниново #Мытищинскийрайон #ПрезидентАкадемииДмитрийАленичев #Развилка #презентацияАкадемииАленичева Динара Кафискина
Публикация от Академия Аленичева (@football_academy_alenichev)
29 Мар 2018 в 12:56 PDT