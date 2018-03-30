«Спартак» обыграл «Тосно», «Динамо» разгромило «Арсенал» в молодежном первенстве 

"Спартак" в матче молодежного первенства премьер-лиги обыграл «Тосно» со счетом 2:1. Победный гол забил защитник Максим Сазонов.
В другой встрече «Динамо» разгромило тульский «Арсенал» со счетом 6:0. Дубль оформил Михаил Агеев.
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24-й тур "Спартак" (Москва) — «Тосно» (Тосно) — 2:1 (1:1)
Голы: Лелюхин, 10 (1:0). Ярцев, 40 (1:1). Сазонов, 89 (2:1).
Судья: Анопа (Благовещенск).
30 марта. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».
"Динамо" (Москва) — «Арсенал» (Тула) — 6:0 (2:0)
Голы: Бурыкин, 15 (1:0). Демьянов, 26 (2:0). Слепов, 49 (3:0). Панин, 68 (4:0). Агеев, 80 (5:0). Агеев, 84 (6:0).
Судья: Жолобов (Волжский).
30 марта. Химки. Стадион «Новогорск-Динамо».