Утверждены сроки и место строительства арены к МЧМ-2023 в Новосибирске

«Сибирь» сообщила о сроках строительства новой хоккейной арены в Новосибирке. В 2023 году стадион должен будет принять молодёжный чемпионат мира. Решение о месте проведения турнира будет принято в мае 2018 года.

«Процесс по строительства нового стадиона пошёл очень активно! Место строительства уже точно и неизменно — Горская. Старт — начало 2019 года. Всё будет к 2023 году, всё подтверждено! В мае ждём подтверждения МЧМ-2023 в Новосибирске», — сообщается в «твиттере» «Сибири».

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