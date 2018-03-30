Ещё
Утверждены сроки и место строительства арены к МЧМ-2023 в Новосибирске
Далее:
Читайте также:
Ещё

Утверждены сроки и место строительства арены к МЧМ-2023 в Новосибирске 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: РИА Недвижимость
«Сибирь» сообщила о сроках строительства новой хоккейной арены в Новосибирке. В 2023 году стадион должен будет принять молодёжный чемпионат мира. Решение о месте проведения турнира будет принято в мае 2018 года.
«Процесс по строительства нового стадиона пошёл очень активно! Место строительства уже точно и неизменно — Горская. Старт — начало 2019 года. Всё будет к 2023 году, всё подтверждено! В мае ждём подтверждения МЧМ-2023 в Новосибирске», — сообщается в «твиттере» «Сибири».
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
Чемпионат.com: последние новости
Дзюба: всё своё окружение заставил смотреть «Спартак» – наикрутейший сериал «Спартаку» в Тарасовке вручили приз «Серебряная лань» Малиновский: сейчас все уедут на моря, а у меня учёба и тренировки
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У WADA появился новый инструмент давления на РФ17
Мутко раскрыл тайну своего имени30
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет23
Губерниев: «Малиновского — в сборную!»1
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение