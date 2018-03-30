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«Спартаку» в Тарасовке вручили приз «Серебряная лань»
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«Спартаку» в Тарасовке вручили приз «Серебряная лань» 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Сегодня на базе в Тарасовке «Спартаку» была вручена премия Федерации спортивных журналистов России (ФСЖР) «Серебряная лань», как лучшей команде 2017 года. Об этом передаёт корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов. Во время занятия директор департамента по связям с общественностью Леонид Трахтенберг вручил «Серебряную лань» капитану команды Денису Глушакову.
Награду «Серебряная лань» вручает Федерация спортивных журналистов России, которая определяет топ-10 спортсменов, лучшего тренера и сильнейшую команду по итогам прошлого года. Лучшие определяются по итогам голосования спортивных журналистов.
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