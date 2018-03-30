«Спартаку» в Тарасовке вручили приз «Серебряная лань»

Награду «Серебряная лань» вручает Федерация спортивных журналистов России, которая определяет топ-10 спортсменов, лучшего тренера и сильнейшую команду по итогам прошлого года. Лучшие определяются по итогам голосования спортивных журналистов.