«Вердер» не позволил «Айнтрахту» настичь дортмундскую «Боруссию» в турнирной таблице Бундеслиги

В матче 28-го тура немецкой Бундеслиги бременский «Вердер» в родных стенах обыграл «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне.

"Вердер" — «Айнтрахт» — 2:1 Голы: Юнузович, 28 — 1:0, Йович, 53 — 1:1, Абрахам, 79 — 2:1.

"Вердер": Павленка, Гебре Селасси, Велькович, Мойсандер, Аугустинссон (Фридль, 25), Баргфреде, Эггештайн, Делэйни, Белфодил (Йоханссон, 75), Крузе, Юнузович (Лангкамп, 89).

"Айнтрахт": Градецки, Абрахам, Хасебе, Русс (Фалетт, 76), Да Коста, Вольф, Де Гузман, Боатенг, Чендлер (Тавата, 65), Йович, Ребич (Фабиан, 39).