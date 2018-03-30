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«Итальянская федерация футбола может выкупить у „Зенита“ Манчини». Инсайд из Италии
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«Итальянская федерация футбола может выкупить у „Зенита“ Манчини». Инсайд из Италии 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
В среду издание Corriere dello Sport сообщило, что главный тренер "Зенита" Роберто Манчини считается наиболее вероятным кандидатом на аналогичный пост в сборной Италии. Инсайдер римской газеты Франческо Геррьери в разговоре с корреспондентом «СЭ» Гошей ЧЕРНОВЫМ предположил, что Итальянская федерация футбола в случае необходимости может выплатить клубу из Санкт-Петербурге неустойку, прописанную в контракте Манчини с сине-бело-голубыми.
— Манчини — один из четырех претендентов, — подчеркнул Геррьери. — Трое других — Клаудио Раньери, Карло Анчелотти и Антонио Конте. Но к кандидатуре Раньери не все в федерации относятся положительно, Конте больше склоняется к варианту с «ПСЖ», а Анчелотти неинтересна работа в национальной команде. Он встречался с Алессандро Костакуртой (заместителем главы ФФИ — Прим. «СЭ») и сказал, что хочет работать ежедневно. Поэтому назначение Карло маловероятно, ведь имя нового тренера должно быть объявлено к 20 мая, а Анчелотти готов ждать предложения от клубов весь июнь. Зато к этой дате закончится чемпионат России, и Манчини может уйти в сборную. Он сам говорил, что тренировать ее — мечта.
— В контракте «Зенита» с Манчини прописана сумма неустойки, которую одна из сторон должна выплатить в случае досрочного разрыва соглашения. Как быть?
— Думаю, если понадобится, федерация будет готова «выкупить» Манчини.
Напомним, сейчас «Скуадру адзурру» возглавляет исполняющий обязанности главного тренера Луиджи Ди Бьяджо. Федерация не исключает, что он останется на своем посту к старту Лиги наций УЕФА, первые матчи которой пройдут в сентябре.
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