Сергей Фурсенко: «Манчини не говорил, что уходит в другую команду»

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— В последнее время у нас нет огромных инвестиций, — сказал Фурсенко. — Текущая трансферная кампания в разы дешевле той, что была. И зарплаты тоже меньше. Мы стараемся экономить на каждой вещи. Финансовая ситуация непростая, и мы не можем шиковать, хотя наша инфраструктура — это, конечно, шик.

— Почему клуб закрывает глаза на заявления Манчини о переходе в сборную Италии?

— У Манчини в контракте прописано, что он не может давать интервью в ущерб клубу. И мы проверяли: конкретно он сам не делал подобных заявлений о том, что переходит в другую команду, СМИ только публиковали слухи, выдернутые из контекста, специально, чтобы создать ажиотаж.

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