Сергей Фурсенко: «Манчини не говорил, что уходит в другую команду» 

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко во время встречи с болельщиками на стадионе «Санкт-Петербург» отметил, что главный тренер Роберто Манчини не говорил прессе, что ведет переговоры с Итальянской федерацией футбола, передает корреспондент «СЭ» Гоша ЧЕРНОВ.
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— В последнее время у нас нет огромных инвестиций, — сказал Фурсенко. — Текущая трансферная кампания в разы дешевле той, что была. И зарплаты тоже меньше. Мы стараемся экономить на каждой вещи. Финансовая ситуация непростая, и мы не можем шиковать, хотя наша инфраструктура — это, конечно, шик.
— Почему клуб закрывает глаза на заявления Манчини о переходе в сборную Италии?
— У Манчини в контракте прописано, что он не может давать интервью в ущерб клубу. И мы проверяли: конкретно он сам не делал подобных заявлений о том, что переходит в другую команду, СМИ только публиковали слухи, выдернутые из контекста, специально, чтобы создать ажиотаж.
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