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Черданцев: «Игры сборной России на ЧМ-2018 не буду комментировать на 99,9%»
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Черданцев: «Игры сборной России на ЧМ-2018 не буду комментировать на 99,9%» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Комментатор Георгий Черданцев заявил, что вряд ли будет комментировать матчи ЧМ-2018 с участием сборной России. Слова Черданцев приводит «МОХ».
— Какие шансы у сборной России? Я думаю, что из группы не выйдем.
— Я в последнее время начал верить, что существуют фартовые и нефартовые комментаторы, и поскольку я сборную Россию не буду комментировать на этом чемпионате мира на 99,9%, то за результат не ручаюсь.
— А если бы комментировали?
— Тогда вышли бы на 100%. А если серьезно, то из такой группы очень сложно не выйти. Идеальный график матчей. Мы начинаем с объективно самой слабой командой чемпионата [Саудовской Аравией], которую стыдно не обыграть.
Потом мы играем с Египтом — да, Салах, скорее всего, забьет, но в целом это среднестатистическая команда.
— Как и наша.
— Фактор своего поля, мотивация могут сыграть решающее значение. Думаю, наши будут в хорошей форме: Саламыч их приободрит, они будут физически готовы хорошо, будут бегать, будут дисциплинированы.
Если к Уругваю возьмем 6 очков, то можем впервые в истории России выйти из группы на чемпионате мира. И это уже будет грандиозный успех. А потом Португалию или Испанию, играя на своем поле, можем и обыграть.
— А почему не комментируете чемпионат?
— Все права у Первого канала и России, мы в третьей очереди.
— Параллельный же бывает комментарий.
— Все же будут смотреть трансляцию на федеральном телеканале, а не нашу на спутнике.
— Не ваш то есть уровень?
— Дело не в этом. Просто обидно — главный турнир в профессии, а ты остаешься в запасе… Я уже перестал по этому поводу переживать. Это не драма, конечно, но очень обидно, — сказал Черданцев.
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