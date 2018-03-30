Черданцев: «Игры сборной России на ЧМ-2018 не буду комментировать на 99,9%»

Комментатор Георгий Черданцев заявил, что вряд ли будет комментировать матчи ЧМ-2018 с участием сборной России. Слова Черданцев приводит «МОХ».

— Какие шансы у сборной России? Я думаю, что из группы не выйдем.

— Я в последнее время начал верить, что существуют фартовые и нефартовые комментаторы, и поскольку я сборную Россию не буду комментировать на этом чемпионате мира на 99,9%, то за результат не ручаюсь.

— А если бы комментировали?

— Тогда вышли бы на 100%. А если серьезно, то из такой группы очень сложно не выйти. Идеальный график матчей. Мы начинаем с объективно самой слабой командой чемпионата [Саудовской Аравией], которую стыдно не обыграть.

Потом мы играем с Египтом — да, Салах, скорее всего, забьет, но в целом это среднестатистическая команда.

— Как и наша.

— Фактор своего поля, мотивация могут сыграть решающее значение. Думаю, наши будут в хорошей форме: Саламыч их приободрит, они будут физически готовы хорошо, будут бегать, будут дисциплинированы.

Если к Уругваю возьмем 6 очков, то можем впервые в истории России выйти из группы на чемпионате мира. И это уже будет грандиозный успех. А потом Португалию или Испанию, играя на своем поле, можем и обыграть.

— А почему не комментируете чемпионат?

— Все права у Первого канала и России, мы в третьей очереди.

— Параллельный же бывает комментарий.

— Все же будут смотреть трансляцию на федеральном телеканале, а не нашу на спутнике.

— Не ваш то есть уровень?

— Дело не в этом. Просто обидно — главный турнир в профессии, а ты остаешься в запасе… Я уже перестал по этому поводу переживать. Это не драма, конечно, но очень обидно, — сказал Черданцев.