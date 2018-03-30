Бурый медведь в зоопарке Ростова вышел из спячки

Сотрудники ростовского зоопарка порадовали посетителей новость, что их любимец, бурый медведь Андрюша вышел из спячки. «Андрюша уже вышел из берлоги, хорошо кушает и набирается сил», — написали они на своем сайте.

Медведь спит пять месяцев, в марте он выходит из спячки, но не сразу вылезает из берлоги, сначала около месяца просто лежит внутри и дремлет.

В дикой природе хищнику пришлось бы жить впроголодь до середины весны, но в зоопарке к его услугам регулярное питание.

Также сотрудники зоопарка приглашают всех желающих на показательные кормления. На этих выходных можно увидеть трапезу Бегемота и пеликанов. Начало кормления всегда в 13:00.