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Бурый медведь в зоопарке Ростова вышел из спячки
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Бурый медведь в зоопарке Ростова вышел из спячки 

Деловое сообщество 2 часа назад
Сотрудники ростовского зоопарка порадовали посетителей новость, что их любимец, бурый медведь Андрюша вышел из спячки. «Андрюша уже вышел из берлоги, хорошо кушает и набирается сил», — написали они на своем сайте.
Медведь спит пять месяцев, в марте он выходит из спячки, но не сразу вылезает из берлоги, сначала около месяца просто лежит внутри и дремлет.
В дикой природе хищнику пришлось бы жить впроголодь до середины весны, но в зоопарке к его услугам регулярное питание.
Также сотрудники зоопарка приглашают всех желающих на показательные кормления. На этих выходных можно увидеть трапезу Бегемота и пеликанов. Начало кормления всегда в 13:00.
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