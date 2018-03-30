Степан Санников: «Если СКА и ЦСКА предложат контракт, подумаю» 

Экс-форвард «Сибири» Степан Санников рассказал о причинах ухода из клуба и планах на будущее. 27-летний игрок сборной России всю карьеру провел в новосибирской команде.
— С руководством клуба приняли совместное решение расстаться, — заявил Санников.
— Нужно было сменить обстановку?
— В принципе, да. Нужно было что-то поменять, чтобы сделать рывок вперед.
— Какие факторы для вас главные при поиске нового клуба?
— Рассматриваю все — и игровые, и где тренер меня видит, и какая роль будет в команде, и какой коллектив, и какие задачи ставит.
— В СКА и ЦСКА готовы сорваться?
— Не знаю, если предложат, подумаю (улыбается).
— Сколько у вас сейчас предложений?
— Да много было. Сейчас какие-то клубы уже отступили, поэтому решаем из нескольких. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Степан Санников покинул «Сибирь»