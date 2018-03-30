Степан Санников: «Если СКА и ЦСКА предложат контракт, подумаю»

Экс-форвард «Сибири» Степан Санников рассказал о причинах ухода из клуба и планах на будущее. 27-летний игрок сборной России всю карьеру провел в новосибирской команде.

— С руководством клуба приняли совместное решение расстаться, — заявил Санников.

— Нужно было сменить обстановку?

— В принципе, да. Нужно было что-то поменять, чтобы сделать рывок вперед.

— Какие факторы для вас главные при поиске нового клуба?

— Рассматриваю все — и игровые, и где тренер меня видит, и какая роль будет в команде, и какой коллектив, и какие задачи ставит.

— В СКА и ЦСКА готовы сорваться?

— Не знаю, если предложат, подумаю (улыбается).

— Сколько у вас сейчас предложений?

— Да много было. Сейчас какие-то клубы уже отступили, поэтому решаем из нескольких. ( Евгений БЕЛОУСОВ

Степан Санников покинул «Сибирь»