Ещё
Степан Санников: «Если СКА и ЦСКА предложат контракт, подумаю»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Степан Санников: «Если СКА и ЦСКА предложат контракт, подумаю» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Экс-форвард «Сибири» Степан Санников рассказал о причинах ухода из клуба и планах на будущее. 27-летний игрок сборной России всю карьеру провел в новосибирской команде.
— С руководством клуба приняли совместное решение расстаться, — заявил Санников.
— Нужно было сменить обстановку?
— В принципе, да. Нужно было что-то поменять, чтобы сделать рывок вперед.
— Какие факторы для вас главные при поиске нового клуба?
— Рассматриваю все — и игровые, и где тренер меня видит, и какая роль будет в команде, и какой коллектив, и какие задачи ставит.
— В СКА и ЦСКА готовы сорваться?
— Не знаю, если предложат, подумаю (улыбается).
— Сколько у вас сейчас предложений?
— Да много было. Сейчас какие-то клубы уже отступили, поэтому решаем из нескольких. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Степан Санников покинул «Сибирь»
Спорт-Экспресс: последние новости
"Спартак" обыграл "Тосно", "Динамо" разгромило "Арсенал" в молодежном первенстве Игорь Артемьев: "Регламент перехода игроков закончит эпоху рабовладения и феодализма в российском регби" Ирландец Макдермотт продолжит исполнять обязанности главного тренера сборной России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У WADA появился новый инструмент давления на РФ17
Мутко раскрыл тайну своего имени30
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет23
Губерниев: «Малиновского — в сборную!»1
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение