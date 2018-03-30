Cordiant Sport 3 как российская сборная на Евро-2008

Благодаря усовершенствованной системе WET-COR достигнуты высокие показатели безопасности при гораздо более широком диапазоне скоростей на мокрой дороге.

Технология DRY-COR исключает проскальзывание шины и не дает деформироваться шине в повороте, сохраняя стабильность пятна контакта и сцепления шины с дорогой, предотвращая сносы и заносы.

Как российские шины Cordiant Sport 3 доказали свое право считаться одними из лучших в мире, так и российская сборная — внезапно для многих! — в 2008 году вошла в элиту европейского футбола.

Этот матч будут помнить всегда! Выход в плей-офф нашей команды на Евро-2008 уже стал успехом — в постсоветской истории мы в принципе редко отбирались на главные футбольные турниры и уж точно никогда не преодолевали на них групповые раунды. Казалось бы — задача выполнена! Тем более, какие шансы у нас против Голландии? Сильнейшей «оранжевой машины», с Руудом ван Нистелроем на острие атаки?

Но сказка продолжилась!

Гол Романа Павлюченко на 56-й минуте подарил болельщикам российской сборной чувство надежды. Надежды, что возможно все! Ван Нистелрой почти что спас свою команду незадолго до финального свистка — тоже забил. 1:1 — и матч продолжится в дополнительное время. Инициатива — на стороне голландцев? Как бы не так! Фантастический прострел Аршавина на Торбинского, как и гол самого Андрея чуть позже на годы осчастливили страну. Эти два мяча врезались в память, как иллюстрация самого громкого успеха нашей сборной. Сенсационная победа 3:1 и бронза чемпионата Европы — вот итог того матча.

CORDIANT COMFORT 2 Cordiant Comfort 2 — комплекс COR-технологий Cordiant обеспечит не только надежное сцепление и безопасность, но и высокий уровень комфорта. Согласно европейским стандартам маркировки, шины Cordiant Comfort 2 имеют класс сцепления с мокрой поверхностью «А».

Чувство надежности и комфорта на несовершенных дорогах, которое дарят шины Cordiant Comfort 2, принесут вам такую же уверенность, которая была у сборной Германии, когда она — неожиданно для многих — разгромила Бразилию в полуфинале ЧМ-2014.

При том, что сам турнир проводился в Бразилии! Сам по себе успех немцев сенсацией не стал, хотя и ставили на них немногие. Играть с бразильцами при переполненных трибунах стадиона «Минейран» в Белу-Оризонти, когда 60 000 зрителей болеют за хозяев, еще и в полуфинале Мундиаля… Суровое испытание для любой, самой серьезной сборной! Однако того, что случилось 8 июля 2014 года, не ожидал действительно никто. Наверное, даже в Германии.

Бразилия была растоптана, раздавлена, уничтожена уже за полчаса игры. Жулио Сезар обреченно доставал из сетки собственных ворот мяч за мячом. Томас Мюллер, Мирослав Клозе, Тони Кроос и Сами Хедира к 29-й минуте наколотили пять голов! Во втором тайме избиение продолжилось — теперь дважды отличился вышедший на замену Андре Шюррле. Вы часто встречали в футболе счет 7:0? Тем более — в полуфинале чемпионата мира? И чтобы семь мячей забили Бразилии? Гол Оскара на 90-й минуте даже не стал голом престижа. Какой тут престиж? Германия в сложнейших для себя условиях была неудержима. Неудивительно, что золото того турнира досталось именно этой команде.

CORDIANT ROAD RUNNER

Cordiant Road Runner специально созданы для требовательных водителей. Эталон управляемости и комфорта. Большое количество тонких ламелей улучшает микродренаж и приводит к дополнительному повышению тягово— сцепных свойств шины.

Фантастическая победа «Барселоны» над «ПСЖ» в 1/8 финала прошлогодней Лиги чемпионов принесла фанатам «Барсы» ту же радость, которую вы испытаете, управляя машиной, обутой в Cordiant Road Runner.

Такого не бывает! Никто и никогда не спасал серию, проиграв первый матч 0:4! Но чудо случилось. И его видели полные трибуны «Камп Ноу» 8 марта 2017 года.

Никто не верил в «Барсу». Кроме самих футболистов «Барсы». Забить четыре безответных мяча? Сильнейшему французскому клубу? Легко! Суарес, Кюрзава и Месси почти добились поставленной задачи за 50 минут — 3:0. Но гол Кавани едва не завершил эту сказку. Теперь, чтобы выйти в четвертьфинал, хозяевам нужно было забить еще трижды! Только никак не получалось. Вплоть до 88-й минуты.

Что было дальше, останется в истории. Сначала Неймар возродил робкую надежду на положительный исход для «Барселоны», сделав счет 4:1. Потом — уже в компенсированное время! — он же пробил с пенальти. 5:1. И даже так ПСЖ идет дальше, а судья вот-вот даст свисток! Но главный арбитр молчал. Словно ждал и верил — «Барсе» по силам это чудо. И верил не напрасно — 95-я минута принесла гол Серхи Роберто. Так каталонцы одержали, возможно, самую яркую победу в истории всей Лиги чемпионов.

Спецпроект