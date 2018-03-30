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Макдермотт продолжит исполнять обязанности главного тренера сборной России по регби
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Макдермотт продолжит исполнять обязанности главного тренера сборной России по регби 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Ирландец Марк Макдермотт продолжит занимать пост исполняющего обязанности главного тренера мужской сборной России по регби. Об этом журналистам сообщил председатель высшего совета Федерации регби России, глава Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев.
"Макдермотт пока продолжит исполнять обязанности главного тренера", — сказал Артемьев.
Пост главного тренера национальной команды освободился в феврале, когда в отставку подал Александр Первухин. Причиной стало неудачное на чемпионате Европы, которое практически лишило российских регбистов возможности завоевать путевку на Кубок мира 2019 года в Японии.
Макдермотт был назначен исполняющим обязанности главного тренера. В сборной России ирландец работает с 2016 года. В команде Макдермотт изначально был тренером нападающих.
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