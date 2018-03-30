«Ливерпуль» продолжает вести переговоры о продлении контракта с Джаном

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что вопрос с продлением контракта между клубом и полузащитником Эмре Джаном остается открытым. Действующее соглашение немецкого хавбека истекает летом 2018 года.

Интерес 24-летнему игроку проявляет «Ювентус». В конце января генеральный директор туринцев Джузеппе Маротта сообщил, что клуб начал вести переговоры с Джаном.

— В настоящее время вопрос остается открытым, — цитирует пресс-служба «Ливерпуля» Клоппа. — Мы об этом уже говорили, ничего еще не решено. Вопрос открыт. Мы ведем с ним переговоры, они продвигаются хорошо, но Джан еще не подписал с нами новый контракт. С этим нет проблем.

Напомним, хавбек выступает за «Ливерпуль» с 2014 года. За это время он принял участие в 162 матчах во всех турнирах, забив 14 мячей.