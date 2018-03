«Ливерпуль» ведет переговоры с Джаном

«Вопрос о новом контракте открыт. Пока ничего нового не происходило, решений никаких нет. Но переговоры проводятся, все хорошо. Контракт пока не подписан. На этом все. Проблем нет никаких», — приводит слова Джана офицальный сайт клуба.

Emre Can contract talks remain open. Klopp provides an update: https://t.co/cix70cXONY pic.twitter.com/0eZS9HOiGP

— Liverpool FC (@LFC) 30 марта 2018 г.

Контракт 24-летнего хавбека с красными рассчитан до 30 июня 2018 года.