Уникальный случай: Из-за футбола в Мариуполе поменяли график движения поезда

Об этом сообщил и.о. председателя правления ПАО «Укрзализныця» Евгений Кравцов.

«По просьбе футбольного клуба «Мариуполь» скорректировали график движения поезда № 84/83 Мариуполь — Киев. 1 апреля, в день матча между «Мариуполем» и «Динамо» его отправления перенесено на час позже», — пишет он.

Из Мариуполя поезд отправится в 19:47 (вместо 18:47).

Кравцов заверил, что это единичный случай, и в дальнейшем поезд будет курсировать действующему графику.

Изначально игра на стадионе имени Владимира Бойко должна была начаться 1 апреля в 14.00. Однако матч захотел посетить украинский президент Петр Порошенко , поэтому состязание сдвинули на 17.00.

Атмосфера вокруг предстоящего матча и без визита украинского гаранта была напряженной. Киевские динамовцы не желали ехать в город, ссылаясь на повышенную опасность пребывания в прифронтовой зоне. Но теперь у них не осталось выбора.

Болельщики «Динамо» планировали покинуть Мариуполь поездом в 18.47 — это единственный вариант, чтобы не ночевать в городе. Но с новым, более поздним началом матча сделать это стало нереально. В этой связи ультрас наняли автобус, чтобы после игры погрузиться в него и догнать свой состав на станции Розовка. Теперь необходимость в этом отпала.