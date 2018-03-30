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«Спорт-Ин» потратит 18,9 млн рублей на обеспечение Wi-Fi на стадионах ЧМ-2018
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«Спорт-Ин» потратит 18,9 млн рублей на обеспечение Wi-Fi на стадионах ЧМ-2018 

Rambler News Service 2 часа назад
Заказчик на строительство стадионов к Чемпионату мира-2018, подведомственное Минспорту ФГУП «Спорт-Инжиниринг», потратит 18,9 млн рублей на обеспечение арен беспроводным интернетом, следует из документов компании.
Торги объявлены по шести из семи стадионов ЧМ-2018 — в Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде и Ростове.
Совокупная скорость интернета составит от 10 до 13 Гбит/с в зависимости от стадиона.
Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.
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