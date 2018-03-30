Таски, Боккетти, Зе Луиш и Зобнин тренируются в общей группе «Спартака»

"Спартак" на базе в Тарасовке проводит тренировку в рамках подготовки к субботней встрече в рамках 24-го тура чемпионата России против «Тосно». Вместе с остальными на поле работают игроки, не участвовавшие в последних играх из-за травм, — Боккетти, Таски, Зе Луиш и Тимофеев.

Также в тренировке принимает участие Зобнин, получивший травму колена во время матча против Бразилии. Хавбек был в общей группе и во время беговой разминки, и во время бесконтактной работы с мячом, и позже, в игре в «квадрат» на половину поля. ( Михаил ГОНЧАРОВ

Тренировка «Спартака» перед матчем с «Тосно». LIVE!

У Зе кстати тоже ничего не болит. pic.twitter.com/yWW7zZ9U9Z

— Mike Goncharov (@gribo4ki) 30 марта 2018 г.