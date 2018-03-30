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Москвичи решили сохранить названия линий метро
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Москвичи решили сохранить названия линий метро 

Управа района Черемушки 2 часа назад
Фото: Управа района Черемушки
В «Активном гражданине» завершилось голосование, во время которого горожане могли изменить официальные названия линий метро. Напомним, сейчас линии названы по районам, через которые проходят, или по станциям, которые на них находятся, и не всем легко ориентироваться в таких названиях.
По сообщению портала Мэра и Правительства Москвы, на голосование в «Активном гражданине» были вынесены три варианта: оставить старое обозначение линий метро, называть их по цветам или же по порядковому номеру. В итоге, первый вариант победил с перевесом в 3,5 процента. За него проголосовали 44 процента участников.
Интересно, что в основном за то, чтобы оставить старое название, голосовали горожане старше 35 лет. Те же, кто младше, — отдали предпочтение цветовому обозначению линий. Считают, что удобнее ориентироваться по номерам чуть менее девяти процентов опрошенных.
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