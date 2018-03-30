Москвичи решили сохранить названия линий метро

В «Активном гражданине» завершилось голосование, во время которого горожане могли изменить официальные названия линий метро. Напомним, сейчас линии названы по районам, через которые проходят, или по станциям, которые на них находятся, и не всем легко ориентироваться в таких названиях.

По сообщению портала Мэра и Правительства Москвы , на голосование в «Активном гражданине» были вынесены три варианта: оставить старое обозначение линий метро, называть их по цветам или же по порядковому номеру. В итоге, первый вариант победил с перевесом в 3,5 процента. За него проголосовали 44 процента участников.

Интересно, что в основном за то, чтобы оставить старое название, голосовали горожане старше 35 лет. Те же, кто младше, — отдали предпочтение цветовому обозначению линий. Считают, что удобнее ориентироваться по номерам чуть менее девяти процентов опрошенных.