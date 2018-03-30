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В районной школе прошли соревнования по каратэ
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В районной школе прошли соревнования по каратэ 

Каховка 2 часа назад
Фото: Каховка
В школе № 2042 в районе Зюзино состоялся турнир по каратэ, в котором участвовали спортсмены из восьми столичных спортивных клубов. Об этом сообщила газета «Москва За Калужской заставой».
На турнир приехало около двухсот ребят. В дисциплине «ката» выступили дети старше 8 лет, а в боях «кумитэ» участвовали ребята старше 10 лет.
Президент Московской региональной общественной спортивной организации «Федерация кекусинкай каратэ» Виктор Горн сказал, что открытый школьный турнир провели в Москве в первый раз. А в следующем году первенство получит статус всероссийского и участвовать в нем будут спортсмены из разных городов России.
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