Полуфиналистки конкурса «Мисс Русское радио — Кострома» доказали, что они не только красивые, но и талантливые

25 марта в клубе ИКРА состоялся долгожданный полуфинал конкурса красоты «Мисс Русское радио Кострома 2018», сообщает корреспондент портала К1NEWS.RU. В этом году этот этап прошёл в необычном формате творческих самопрезентаций, как на настоящем шоу талантов, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

То, что Мисс «Русское радио» — это не только красавица, но и умница, разносторонне развитая, сильная и талантливая личность — девушки знали и раньше. Организаторы конкурса ищут в претендентках на корону не только эффектную внешность и обаятельную улыбку, но и богатый внутренний мир. Ведь победительница станет настоящей звездой, к ней будут прикованы все взгляды и повышенное внимание поклонников. Но в прошлые годы творческие способности конкурсантки начинали раскрывать на более поздних этапах, а теперь им пришлось продемонстрировать свои таланты во всей красе уже в полуфинале.

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За неделю до отбора девочки получили сразу два домашних задания. Во-первых, необходимо было продемонстрировать кулинарные способности. Каждая представила на суд поклонников конкурса своё блюдо, и рассказала, почему именно оно ассоциируется у них с конкурсом «Мисс „Русское Радио Кострома“ 2018». Победительницу определяли в ходе онлайн голосования в официальной группе радиостанции в социальной сети ВКонтакте. За 3 дня девушки в совокупности получили более 3-х тысяч голосов. Больше всего набрала фитнес-тренер Евгения Галицкая, которая знает всё о здоровом и вкусном питании.