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Жозе Моуринью: Ибрагимович? Европейский футбол потерял большого игрока
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Жозе Моуринью: Ибрагимович? Европейский футбол потерял большого игрока
Советский спорт
46 минут назад
Фото:
Soccer News
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«Ибрагимович — большой игрок, которого потерял европейский футбол. Но думаю, что этот переход выгоден всем. Златан может многое дать американскому футболу», — цитирует Моуринью официальный сайт клуба.
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