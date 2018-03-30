Жозе Моуринью: Ибрагимович? Европейский футбол потерял большого игрока

«Ибрагимович — большой игрок, которого потерял европейский футбол. Но думаю, что этот переход выгоден всем. Златан может многое дать американскому футболу», — цитирует Моуринью официальный сайт клуба.