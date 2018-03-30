Ещё
Профессор медцентра Щукина стала почетным членом Европейской глаукомной ассоциации
Далее:
Читайте также:
Ещё

Профессор медцентра Щукина стала почетным членом Европейской глаукомной ассоциации 

Управа района Щукино 1 час назад
Фото: Управа района Щукино
Заведующая консультативно-диагностическим отделением Центра офтальмологии медцентра имени А. И. Бурназяна профессор Наталия Курышева стала почетным членом Европейской глаукомной ассоциации.
— Конгресс Итальянского глаукомного общества, посвященный Международной неделе борьбы с глаукомой, состоялся в Милане. Это ежегодное мероприятие, в котором принимают участие ведущие эксперты-глаукоматологи всего мира. В этом году доклады по диагностике, медикаментозному лечению и хирургии были представлены специалистами из Европы, США и Великобритании. От Российской Федерации выступила сотрудница нашего медцентра Наталия Курышева, — сообщили в пресс-службе ФМБЦ имени Бурназяна.
В своем докладе Курышева впервые представила новый алгоритм лечения наиболее тяжелой формы глаукомы, приводящей к необратимой слепоте — закрытоугольной. Доклад вызвал большой интерес аудитории. По завершении конгресса профессор была удостоена звания почетного члена Европейской глаукомной ассоциации. (ео)
Управа района Щукино: последние новости
На Живописной проведут заплывы в ледяной воде В кинотеатре района Щукино пройдут показы фестиваля студенческих фильмов В Щукине подвели итоги окружных соревнований по шахматам
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У WADA появился новый инструмент давления на РФ17
Мутко раскрыл тайну своего имени30
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет23
Губерниев: «Малиновского — в сборную!»1
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение