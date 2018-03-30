Профессор медцентра Щукина стала почетным членом Европейской глаукомной ассоциации

Заведующая консультативно-диагностическим отделением Центра офтальмологии медцентра имени А. И. Бурназяна профессор Наталия Курышева стала почетным членом Европейской глаукомной ассоциации.

— Конгресс Итальянского глаукомного общества, посвященный Международной неделе борьбы с глаукомой, состоялся в Милане. Это ежегодное мероприятие, в котором принимают участие ведущие эксперты-глаукоматологи всего мира. В этом году доклады по диагностике, медикаментозному лечению и хирургии были представлены специалистами из Европы, США и Великобритании. От Российской Федерации выступила сотрудница нашего медцентра Наталия Курышева, — сообщили в пресс-службе ФМБЦ имени Бурназяна.

В своем докладе Курышева впервые представила новый алгоритм лечения наиболее тяжелой формы глаукомы, приводящей к необратимой слепоте — закрытоугольной. Доклад вызвал большой интерес аудитории. По завершении конгресса профессор была удостоена звания почетного члена Европейской глаукомной ассоциации. (ео)