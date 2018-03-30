В Восточном Дегунине проведут турнир по дартсу для пенсионеров

В спортивном клубе «Дартс» Восточного Дегунина 7 апреля состоятся окружные соревнования для любителей метания дротиков. Турнир пройдет в рамках Спартакиады пенсионеров Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Центра физической культуры и спорта САО.

— К участию в районной команде приглашаются жители Восточного Дегунина старше 55 лет, — рассказал сотрудник пресс-службы. — Победителей ждут почетные грамоты, медали и памятные призы.

Спортсменов и болельщиков будут ждать к 10.00. Узнать подробности, а также условия участия можно по телефону 8 (499) 905-47-41.

Напоминаем, клуб «Дартс» располагается по адресу улица Дубнинская, дом 37. (мю)