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Центры госуслуг выдали тысячу паспортов болельщиков
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Центры госуслуг выдали тысячу паспортов болельщиков 

Каховка 1 час назад
Фото: Каховка
Во всем мире заказано уже 430 тысяч паспортов болельщиков. А центры госуслуг Москвы выдали зрителям грядущего чемпионата мира по футболу уже одну тысячу паспортов. Об этом сообщила пресс-служба центров госуслуг Москвы.
Паспорт болельщика — это персонифицированная карта зрителя, которая является частью российской системы идентификации футбольных болельщиков. Получить его должен каждый, кто приобрел билет на матч Чемпионата мира по футболу.
В любом московском центре госуслуг в зоне электронных услуг можно зарегистрироваться на портале fan-id.ru, заполнить заявку на получение паспорта болельщика и получить консультацию у сотрудника. Для этого нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и фотографию на электронном носителе. Если фото нет, то можно сделать прямо в центре. Когда паспорт болельщика будет готов, придет смс-уведомление или письмо по электронной почте. Паспорта выдаются через центры госуслуг до 15 июля.
Паспорт выдается при предъявлении документа, удостоверяющего личность, данные которого зритель указывал в заявке на получение паспорта болельщика. При получении паспорта болельщика на ребенка надо предоставить документы, удостоверяющие личность зрителя (законного представителя) и ребенка, данные которого зритель указывал в заявке на получение паспорта болельщика.
Паспорт болельщика можно получить по следующим адресам:
Паспорт болельщика можно получить по следующим адресам:
— центр госуслуг района Замоскворечье: ул. Бахрушина, д. 13.
— центр госуслуг района Беговой: ул. Правды, д. 33.
— центр госуслуг поселения Московский: пос. Московский, 3 мкр., д. 21.
— флагманский офис ЦАО: ТРЦ «Афимолл Сити», Пресненская наб., 2, 1 этаж.
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