Роман Зобнин: «Тревожных мыслей не было. На обследование ехал спокойным» 

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин в эксклюзивном интервью «СЭ» подчеркнул, что обратился к врачам на следующий день после товарищеского матча за сборную России против Бразилии (0:3). В этой встрече 24-летний получил травму мениска.
Зобнин рассказал «СЭ», когда сыграет за «Спартак»
— Как себя чувствуете?
— Хорошо. Колено не болит.
— Когда поняли, что не все в порядке? Вы же отыграли за сборную против Бразилии, но потом стало известно о травме.
— Когда проснулся на следующий день после матча. Сразу обратился к врачам.
— Тревожные мысли в тот момент возникали? Все-таки недавно восстановились от разрыва крестообразных связок, пусть сейчас повредили не правую ногу, а левую.
— Нет. Я же довел до конца встречу с бразильцами. На обследование ехал достаточно спокойным. (Вячеслав КОРОТКИН)
Полностью интервью Зобнина