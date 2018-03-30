Директор РУСАДА: Скандалы из-за допинга не связаны с политическим давлением 

«Потерять доверие очень легко, и нужно время, чтобы вернуть его. Ситуация сложилась таким образом, что разрешение проблемы затянулось.
Все пытаются выставить это в виде какого-то политического давления на Россию, проводят параллель с другими санкциями и тому подобным. Однако это никак не связано с политическим давлением.
Если против вас выдвинуты обвинения, важно сразу же начать работать над ними. Если мы всё отрицаем и не пытаемся ничего доказать, то о чём мы можем говорить?», — приводит слова Гануса Reuters.
Напомним, что WADA для восстановления РУСАДА потребовало доступ к Московской антидопинговой лаборатории, где хранятся допинг-пробы. Также РУСАДА просят подтвердить доклады Макларена и Освальда.