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Директор РУСАДА: Скандалы из-за допинга не связаны с политическим давлением
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Директор РУСАДА: Скандалы из-за допинга не связаны с политическим давлением 

Советский спорт 1 час назад
«Потерять доверие очень легко, и нужно время, чтобы вернуть его. Ситуация сложилась таким образом, что разрешение проблемы затянулось.
Все пытаются выставить это в виде какого-то политического давления на Россию, проводят параллель с другими санкциями и тому подобным. Однако это никак не связано с политическим давлением.
Если против вас выдвинуты обвинения, важно сразу же начать работать над ними. Если мы всё отрицаем и не пытаемся ничего доказать, то о чём мы можем говорить?», — приводит слова Гануса Reuters.
Напомним, что WADA для восстановления РУСАДА потребовало доступ к Московской антидопинговой лаборатории, где хранятся допинг-пробы. Также РУСАДА просят подтвердить доклады Макларена и Освальда.
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