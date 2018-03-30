Артемьев: регламент перехода игроков закончит «эпоху рабовладения» в российском регби

В пятницу высший совет Федерации регби России утвердил регламент по статусу и переходам регбистов, в котором будут разделяться понятия «регбист-любитель» и «регбист— профессионал».

"Мы утвердим формы контрактов для спортсменов, тренеров, менеджеров и правила переходов, которые предусматривают полную защиту прав всех спортсменов, — сказал Артемьев. — Все должны будут перейти на новую систему до 1 января 2019 года. Кто этого не сделает, лишится права выступать в национальных чемпионатах всех уровней".

"Это огромная организационная работа, которая и психологически очень непростая, поскольку все привыкли как раньше, когда спортсмены были бесправными, деньги платили наличными. Нужно заканчивать с этим и переходить на гражданско-правовые договоры. Это ликвидация рабовладения, феодальных отношений в российском регби", — подчеркнул он.