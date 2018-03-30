Лучшим гармонистом международного конкурса стал вологжанин

Музыканты России, Украины, Белоруссии, Норвегии и Южной Кореи соревновались за победу в международном конкурсе. Состязание среди баянистов, аккордеонистов и гармонистов «Аккордеон плюс» прошло в Ростове-на-Дону.

Свои таланты показали шесть оркестров русских народных инструментов, 130 солистов, около 60 участников различных ансамблей. Честь Вологды защищал первокурсник областного колледжа искусств Антон Труфанов. Он отлично сыграл конкурсную программу, за что был признан лучшим среди гармонистов. Награду ему вручил председатель жюри, народный артист Российской Федерации, профессор Уральской государственной консерватории им. М. П. Мусоргского Виктор Романько.